Belediye Girişinde HES Kodu Uygulaması Başladı

Pandemi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında belediye personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alındı. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODUM YOK, HES KODUMU NEREDEN ALACAĞIM?

- Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

- 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

- TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

- E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden, alabilirsiniz.

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler 05 Haziran 2020 tarihi 23:59’ e kadar HES kodu olmadan seyahat edebilir.

- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ve e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar devam etmekte olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 20:59