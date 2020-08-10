Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Oturumu Gerçekleşti

Silivri Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 15 gündem maddesi değerlendirildi.

Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 14 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

BAŞKAN YILMAZ, “İBB’YE SİLİVRİ’YE 8 ADET PLAJ YAPILMASI İÇİN RAPOR VERDİK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geride kalan bir aylık dönemde gelişen olaylar ve önemli günlerle ilgili görüş ve değerlendirmelerde bulunarak bazı gündem maddelerine de açıklık getirdi. Özellikle Kurban Bayramı’nda ve hafta sonları ilçenin sahil şeridinde yaşanan yoğunluğa bağlı olumsuzluklara ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, konu hakkında şu ifadelere yer verdi: “Pandemi sebebi ile uzak bölgelere tatile gidemeyen vatandaşlardan kaynaklı çok büyük bir yoğunluk yaşadık. Silivri’ye gelen herkesin başımızın üstünde yeri var. Ama bu yoğunlukla beraber çevre ve sosyal sorunlardan kaynaklı çirkin görüntüler de beraberinde geliyor. Silivri’mizi hiç kimsenin kirletmeye hakkı yok. Bu konu hakkında bir yıl önce burada yapılan bir toplantıda İBB Başkanına bir rapor vermiştik. Plajlar ve sahillerimiz İBB sorumluluğunda. Bu konu hakkında İBB’ye verdiğimiz raporda, 42 km sahili olan Silivri’ye, yerlerini belirlediğimiz ve soyunma odaları, duşu, sosyal tesisleri olan 8 adet plaj yapılmasını önerdik. 2 adet de hanımların rahatlıkla kullanabileceği plaj yapılmasını istedik. Bu plajların yapılması İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizin nefes almasına hem de Silivri’de yaşayan hemşerilerimizin de sıkıntıya girmeden yaz aylarını geçirmesine faydalı olacak diye düşünüyorum. Bu konunun çözüm bulması konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

“SİLTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLACAK”

Meclis gündeminin 10’uncu sırasında yer alan “Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.” maddesi hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye bünyesinde kurulacak olan SİLTAŞ’ın ilçede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük edeceğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Bugüne kadar maalesef Silivri Belediyesinin elle tutulur bir deprem hazırlık çalışması veya kentsel dönüşü planı yok. Biz bu konuda ciddi çalışmalara başladık. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde olumlu bir yol aldık. İBB Fatih, Silivri ve Avcılar’ı İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve depremle ilgili yapılacak çalışmalarda pilot ilçe ilan etti. Gündem maddelerimiz arasında da yer alan, Silivri’de belediyemizin kentsel dönüşüme yolbaşçılığı yapacak bir şirketi olacak SİLTAŞ (Silivri İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.) Bu kentsel dönüşüm noktasında örnek, öncü ve önder olma misyonu ile hareket eden bir şirket olacak. İlk projemizi çok yakında Silivri’nin en eski ve en dayanıksız sitesi ile ilk kentsel dönüşümü Silivri Belediye Başkanlığının yönetiminde başlatacağız. Silivri Belediyesinde vatandaşların oyları ile seçilmiş, burada görev ve sorumluluk almış her birimiz, onlara karşı da sorumlu olan insanlarız. Ben şahsım adına beddualarla değil, dualarla anılan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Onun için de karınca misali önümüzdeki kalan süre içerisinde ne yapabilirsek onu yapmaya çalışacağız. Ben buradaki riske, risk olarak değil, insan odaklı olarak bakıyorum. Siyaseten yara da alabiliriz ama vicdanen yapmamız gerekeni hep beraber yapmalıyız. Muhalefet iktidar demeden tüm meclis üyelerimizden de bu kentsel dönüşüme destek bekliyorum.”

“BÜYÜKKILIÇLI 112 ACİL İSTASYONU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, meclis gündeminin 5 ve 6’ncı maddesinde yer alan 112 Acil istasyonu yer tahsisleri ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, belediye tarafından Büyükkılıçlı Mahallesinde kurulacak olan 112 istasyonunun çevre köyler için de hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Şuan halihazırda ilçemizde bulunan 112 Acil istasyonlarımız var. Bunlara 2 adet daha ilave edeceğiz. Mimarsinan ve Büyükkılıçlı’da. Bu konuda özelikle Büyükkılıçlı mahallemizde yapılan hizmeti çok önemsiyorum. Çünkü köylerimizde kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası gibi acil bir durum olduğunda Silivri merkezden ambulans gitmesi gerekiyordu. Bu konuda her geçen saniyenin, dakikanın önemli olduğundan hareketle, biz uzun yıllardır yapılamayan ve hayati önem taşıyan bu konuda Büyükkılıçlı mahallemizi merkeze koyarak burada bir 112 Acil Servis İstasyonunun kurulmasına vesile olduk. Sürecin uzamaması için bir bağışçımızın katkıları ile bu istasyonu yaptırdık. Önümüzdeki haftadan itibaren Büyükkılıçlı ve çevre köylerimize hizmet vermeye başlayacak. Biz ‘Silivri sadece merkezden ibaret değildir.’ Derken, işte bu hizmetleri de kastediyorduk. Bunun hamasi bir söylem olmadığını, yapacağımız yeni hizmetlerle de devam edeceğini tüm Silivrili hemşerilerimizde görecektir.”

GÜNDEM MADDELERİ İLGİLİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Yapılan değerlendirme ve konuşmaların ardından toplantı gündeminde yer alan 14 madde oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. CHP Gurubunun, “Silivrispor’un gelir getirici faaliyetlerinin devamını sağlamak ve desteklemek adına, denetlenmesi Silivri Belediyesince sağlanacak bir model ile işletme haklarının Silivrispor tarafından devam ettirilmesi hususunun görüşülmesi” konusu, gündeme 15’nci madde olarak oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, parti grup sözcülerinin konu üzerinde değerlendirmelerinin ardından meclis toplantısı sona erdi.

Temmuz Ayı Meclis toplantısı 1. Oturumunda görüşülen gündem maddeleri şu şekilde;

1 - Belediye kadrolarında unvan ve derece değişikliklerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

2 - Belediye Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revizesinin görüşülmesi oy bilirliği ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

3 - İstanbul Büyükşehir Belediyesince asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyey verilen yardımın kabul edilmesinin görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

4 - İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, Yoğurthane Mevkii, 204. Cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. Caddenin kesiştiği yer arasında 204. Caddede pazar yeri kurulmasının görüşülmesi oy bilirliği ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

5 - İlçemiz Büyükkılıçlı Mahallesi, 1753 parsel üzerinde belediyemize ait 99,00 m2 Prefabrik bina ve binanın da içinde bulunduğu 475,00 m2 alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi oy bilirliği ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

6 - İlçemiz Mimarsinan (Tapuda Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1235 ada, 8 parselin batısında kalan ve tasarrufu Silivri Belediyesine ait park alanının 500,00 m2'lik kısmının Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi oy bilirliği ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

7 - Silivri İlçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Silviya Otel’in kat maliklerine ait hisseler ile belediyemize ait hisselerin takas edilmesi ve satışının görüşülmesi oy bilirliği ile Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

8 - Silivri İlçesi, Mimarsinan (eski Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1682 ada 1 parsel, 1683 ada parsel, 1684 ada 1 parsel, 1685 ada 1 parsel, 1686 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

9 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 1. Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğünce talep edilen Çanta Mahallesi 461 ada, 1 parselin tamamı ile 462 ada, 1 parselin bir kısmı ve bu iki parsel arasında yer alan kadastral yol alanının Trafo Merkezi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

10 - Belediye Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

11 - Belediyeye ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye arttırımının görüşülmesi oy bilirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

12 - Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından 34 ZZZ 02 plakalı, 2020 model, Suzuki marka, LC6DS12AZL1100356 şasi motosikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi oy bilirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

13 - Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto. Teks.San ve Tic. Ltd. Şti tarafından 34 ZZZ 03 plakalı, 2020 model, Suzuki marka LC6DS12AZL1100350 şasi numaralı motosikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi oy bilirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

14 - Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün fesih edilmesinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.