Belediye personel yemeğini kendi hazırlayacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz söz verdiği üzere yeni yıl itibariyle personelin yemeğini kendi bünyelerinde hazırlanmasına yönelik son hazırlıkları kontrol etti.

Belediye personel yemeğini kendi hazırlayacak

Silivri Belediyesi, 4 Ocak Pazartesi itibariyle personel yemeğini kendi hazırlamaya başlıyor. Pazar günkü mesaisinde yemekhanedeki son hazırlıkların kontrol eden Başkan Volkan Yılmaz, “Belediye yemekhanemizdeki son hazırlıkları kontrol ettik. Yarın faaliyete açıyoruz” paylaşımında bulundu.

YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3197

banner3841