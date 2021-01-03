Silivri Belediyesi, 4 Ocak Pazartesi itibariyle personel yemeğini kendi hazırlamaya başlıyor. Pazar günkü mesaisinde yemekhanedeki son hazırlıkların kontrol eden Başkan Volkan Yılmaz, “Belediye yemekhanemizdeki son hazırlıkları kontrol ettik. Yarın faaliyete açıyoruz” paylaşımında bulundu.
Belediye personel yemeğini kendi hazırlayacak
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz söz verdiği üzere yeni yıl itibariyle personelin yemeğini kendi bünyelerinde hazırlanmasına yönelik son hazırlıkları kontrol etti.
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