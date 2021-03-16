Belediye Personeli Böbrek Sağlığı Eğitimi Aldı

Böbrek sağlığının korunması ve böbrek hastalıkları ile mücadele projesi kapsamında, Silivri Belediyesi ve Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile Belediyesi Meclis Salonunda eğitim programı düzenlendi.

Belediye personelini bilgilendirmek amacıyla geçekleştirilen program kapsamında Türk Böbrek Vakfı kurucu üyesi ve Trakya Bölge Koordinatörü Ali Arda, "Böbrek sağlığı için beslenme ve hayat tarzı önerileri" konulu sunum yaptı. Böbrek rahatsızlığının belirtileri, beslenme, erken teşhis, diyaliz aşaması ve organ bağışının önemi gibi konuların işlendiği eğitim programı sonrası katılımcılara Türk Böbrek vakfının çocuklar için farkındalık oluşturmak adına hazırladığı “Böbreklerimiz ve Biz” adlı kitapçıklar dağıtıldı.

Türk Böbrek Vakfı, Türkiye çapında böbrek sağlığı adına il il, ilçe ilçe dolaşarak böbrek sağlığı ve doğru beslenme hakkında bilinçli bir toplum hedefi ile eğitim programları düzenliyor.