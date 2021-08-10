Belediye’den “Bal” Gibi Üretim

Yerli ve milli tarıma yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında sebzeden meyveye, tohumdan fideye, bakliyattan tahıla kadar pek çok ürün yetiştiren Silivri Belediyesi, bir yandan da arıcılık faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait arazilerde atıl durumda bulunan 45 kovanı onararak 450 kilogram bal üreten Silivri Belediyesi, bu yıl ise 50 kovanda toplam 500 kilogram bal üretti. 75 çeşit tıbbi bitki ve zengin bitki florasıyla, tamamen doğal yöntemlerle üretilen balın sağım işlemi tamamlandı. Tarımsal üretim faaliyetleriyle ilçenin ekonomisini canlandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek” vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen kaliteli bal üretimi önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.

“NİTELİKLİ VE SAĞLIKLI BAL ÜRETİYORUZ”

Bal sağım işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze ait arazide atıl durumda bulunan, kullanılmayan 45 arı kovanının onarımını yaparak 450 kilogram bal elde etmiştik. Bu yıl ise çıtayı daha yukarıya taşıyarak 50 kovanda toplam 500 kilogram kaliteli bal ürettik. Tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz nitelikli ve sağlıklı bal üretimimize her geçen yıl, üzerine biraz daha koyarak devam edeceğiz.” dedi.