Belediyeden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi

Silivri Belediyesinin “Bizden Size Sosyal Market” aracılığıyla hazırladığı ve temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolilerinin, ihtiyaç sahiplerine gönderimi devam ediyor. Desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım etmek amacıyla hazırlanan yardım kolilerinde; yağdan una, pirinçten bulgura, çaydan şekere kadar birçok temel gıda ürünü yer alıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile oluşturulan Ramazan kolileri, sosyal marketin mobil ekipleri tarafından ikamet edilen adreslere teslim ediliyor.

COVİD-19 HASTALARINA ÖZEL EKİP

Koronavirüse yakalanan vatandaşların da izalasyon süreçleri dikkate alınarak erzak paketleri evlerine kadar ulaştırılıyor. Erzak kolileri, alınan tedbirler altında özel ekipler tarafından teslim ediliyor. Diğer yandan Bizden Size Sosyal Market sistemine kayıtlı olan ihtiyaç sahipleri de markete gelerek ürünlerini teslim alabiliyor.

BAŞKAN YILMAZ: “İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Covid-19 salgını nedeniyle iftar sofralarında bir araya gelemiyor ve Ramazan ayının ruhunu yansıtan etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. Ancak buna rağmen Silivrili hemşehrilerimizi yalnız bırakmamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalışıyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız Ramazan kolileri ile geçim sıkıntısı yaşayan ailelerimize bir katkı sağlamayı ve onları mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Silivri Belediyesi ile hayırseverlerin iş birliğiyle oluşturulan ve Ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlanan yardım kolilerinin dağıtımı, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 20 47 numaralı hat üzerinden 1420, 1421 ve 1422 dahili kodlarından herhangi birini tuşlayarak Bizden Size Sosyal Markete ulaşabilirler.