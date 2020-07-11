Belediyeye Ait İşletmelerin Ücret Tarifeleri Belli Oldu

Silivri Belediyesi tarafından işletilecek sosyal tesisler ve otoparkların ücret tarifeleri belli oldu. Temmuz ayı meclis toplantısı 2. birleşiminde değerlendirilen 38. gündem maddesi, “Belediyemiz mülkiyeti ve kullanımında bulunan spor kompleksi, lokal, otopark, kafeterya, sosyal tesis, düğün salonu ve benzeri yerlerde uygulanacak olan ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” konusu, komisyon raporunun okunmasının ardından oy birliği ile kabul edildi.

Silivri Belediyesine ait işletmelerde satılacak ürünlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Cam bardak çay: 1 TL

Fincanda aromalı her nevi bitki çayı: 1.50 TL

Türk Kahvesi: 3 TL

Fincanda Neskafe türü sıcak içecekler: 3.50 TL

Fincanda Neskafe türünde sütlü sıcak içecekler: 4 TL

Kaşarlı Tost: 7 TL

Sucuklu Tost: 7 TL

Karışık Tost: 7.50 TL

Hamburger: 8 TL

Patates Tava: 10 TL

Kapalı şişede su ve her türlü meşrubatlar alış fatura bedelinin % 50 fazlası ile satılacak.

Silivri Belediyesi Otopark Tarifesi ise şu şekilde;

1 saat: 7 TL

2 saat: 9 TL

4 saat: 11 TL

Gün boyu otopark ücreti ise 14 TL olarak belirlendi.