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Bisikletli zabıta uygulaması başladı

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, artık bisikletli ekiplerle denetim yapacak.

Bisikletli zabıta uygulaması başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bisikletli ekipler kuruldu. Kısa bir süre önce göreve başlayan Zabıta Müdürü Uğur Tozlu tarafından seçilerek belirlenen zabıta memurları, özel olarak dizayn edilen ve üzerlerinde "Mutlu Silivri" logosu bulunan yeşil renkteki bisikletlerle görev yapacak. Yaz ayları boyunca Silivri ilçe sınırları içerisindeki 42 km'lik sahil şeridinde devriye gezecek olan bisikletli zabıta ekipleri, özellikle çevre tenizliği konusunda hassas davranacak.

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