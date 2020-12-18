Bizden Size Sosyal Market Silivri’nin Dayanışma Kapısı Oldu

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 16:59

Denetlenebilir, şeffaf ve adil yapısı ile Silivri’de ihtiyaç sahibi ailelere destek veren BizdenSize Sosyal Market, hayırsever vatandaşların katkıları ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bağışlarla güçlenen BizdenSize Sosyal Market’in ihtiyaç sahibi ailelere için umut kapısı olduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan kimsesiz veya dar gelirli ailelerimize sahip çıkmak adına faaliyetlerini sürdüren ve Silivri’nin dayanışma kapısı olan BizdenSize Sosyal Marketimiz, çok değerli hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile her geçen daha da büyüyor. Gıda, giyecek ve bazı temel ihtiyaçlar olarak yapılan bağışlar, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. Son günlerde Sosyal Marketimize, 9 ton temel gıda malzemesi bağışlayan Vedat Tunbar’a, 5 ton un bağışı yapan Ertaş Un'a, 1 ton bakliyat bağışlayan Ercan Karaman’a, 600 kilo zeytin bağışlayan Turan Yıldırım’a, 1 ton temel gıda malzemesi bağışlayan Bülent Göksan’a, 355 çift ayakkabı bağışlayan Orhan Oğuz’un nezdinde tüm bağışçılarımıza destekleri ve örnek davranışları için teşekkür ediyorum. ” dedi.