Boğluca Çevresi Peyzaj Projesinde İkinci Adım Atılıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Boğluca Deresi Çevresi Rekreasyon Projesi” hızla devam ediyor. Projenin ilk aşamasında yer alan sahil kısmındaki düzenlemeler ile hayata geçen Silivri Köy Pazarı yapımı, dere etrafında peyzaj düzenlemesi, bina renklendirmeleri ve asma yaya köprüsü çalışmaları tamamlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ikinci aşama olarak ifade ettiği Yeni Mahalle’deki çalışmalara ise kısa bir süre sonra başlanıyor. Devlet hastanesi etrafı, Nurullah Baldöktü İlkokulu ile Kiptaş 1 Çarşı bölgesinde uygulanacak olan proje tamamlandığında bölge yeni bir görünüme kavuşacak.

“YENİ CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURUYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, önceki gün İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Sezer Ada ve Daire Başkan Danışmanı Tolga Kılıç’ı misafir etti. Proje alanını gezen Başkan Yılmaz, burada yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Silivri’nin E-5 altı diye tabir ettiğimiz kısmındaki yoğunluğu azaltmak ve bu bölgedeki hizmetleri ilçe geneline yaymak adına Silivri’mizi ikiye ayıran E-5’in kuzey kısmı için de yeni projeler geliştirdik. Devlet Hastanesinin hemen yan tarafında yapımını gerçekleştirdiğimiz otopark alanının yanı sıra Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet Caddesinde prestij yol, dönel kavşak ve tretuvar yapım çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde başlıyoruz. Ayrıca Boğluca Deresi boyunca yapacağımız düzenlemeler kapsamında rekreasyon alanları oluşturacağız. Yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması, kent mobilyaları yerleştirilmesi ve aydınlatma çalışmaları ile modern ve Silivri’ye yakışır bir şekilde yeni çekim merkezi oluşturacağız. Sahil bölümünde restorasyonu devam eden tarihi Kısa Köprü’deki çalışmaların tamamlanması ile Boğluca Deresi boyunca güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanları kıymetli hemşehrilerimize hediye etmiş olacağız.”