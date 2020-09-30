Bölge Trafik Köprülü Kavşağı 1000 Ton Asfaltla Yenileniyor

Silivri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan köprülü kavşak Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1000 ton asfalt dökülerek yenileniyor.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiği açıklamasında, “Silivri Belediyesi olarak yol zemin hazırlığını yaptığımız Silivri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan köprülü kavşaktaki asfaltlama çalışmalarını inceledik. Yıllardır bakım yapılmayan ve bu nedenle vatandaşlarımız tarafından oldukça şikâyet aldığımız D-100 Karayolu ve TEM Otoyoluna bağlantıyı sağlayan bu kavşak, 1000 ton asfalt dökülerek yeni bir görünüme kavuşacak. Silivrili hemşehrilerim adına Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyor, tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.