Bölge Trafik Köprülü Kavşağı 1000 Ton Asfaltla Yenileniyor

Silivri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan köprülü kavşak Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1000 ton asfalt dökülerek yenileniyor.
Silivri Belediyesi tarafından yol zemin hazırlığı yapılan Bölge Trafik Köprülü Kavşağı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dökülen 1000 ton asfaltla yenileniyor.
Silivri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan köprülü kavşak Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1000 ton asfalt dökülerek yenileniyor.