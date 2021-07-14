Bors Yapı’dan Kavaklı’ da Büyük Proje

Projede A, B ve C olmak üzere 3 tipten oluşan 20 villa bulunuyor. Site içerisinde her villanın kendine ait havuzu, otoparkı ve kış bahçesi oluşturmaya elverişli geniş verandaları bulunuyor.

Okul, hastane vb. önemli noktalara yakınlığı ile merkezi bir konumda bulunan projede, sosyal hayata katkı sağlayacak basketbol sahaları, parklar gibi yaşam alanları da düşünüldü. Projede yer alan diğer özellikler ise;

Akıllı Ev Sistemi

Tüm Odalarda Panoramik Bahçe Manzarası

Yüksek Tavan

Yerden Isıtmalı Sistem

Spor Alanları

Temelden Çatıya Bohçalama ve CTP Uygulanan İzolasyon Sistemi

7/24 Güvenlik Sistemi

Depreme Dayanıklı Radye Temel

C30 Beton Kalitesine Sahip Villalar

Huzurlu bir yaşam sunan My Home Kavaklı Projesini anahtar teslim tarihi ise Mayıs 2022 olarak biliniyor.

BORS YAPI HAKKINDA

Bors Yapı bir Vettore Home İştirakidir. Yurt içinde ve yurtdışında yaptığı projelerle kalitesini müşterilerine kanıtlamış gelişen toplumun çağrılarına inovatif bir biçimde karşılık vermiş bu bağlamda iç ve dış pazarda doğru sağlam yapılar inşa etmiştir.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 13:41