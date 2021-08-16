Bu kesintiler 8 saat sürecek

17 AGUSTOS 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, ESKİ BAĞLAR, GEMİCİ, HATBOYU, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LAHZA, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURTANESİ, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÖZGERAY ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, ESKİ BAĞLAR, GEMİCİ, HATBOYU, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LAHZA, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURTANESİ, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÖZGERAY ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK,CİCİ, KURTALAN sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK, HACIOĞLU sk / SEYMEN mah LAİKLİK sk bölgelerinde 17/08/2021 09:00:00 - 17/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CİCİ, LAİKLİK, TAŞLIK, TEPELER, YARYOL sk bölgelerinde 17/08/2021 10:00:00 - 17/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/08/2021 00:10:00 - 18/08/2021 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM sk bölgelerinde 18/08/2021 09:00:00 - 18/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 18/08/2021 09:00:00 - 18/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, AĞRI DAĞI, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN sk bölgelerinde 18/08/2021 09:00:00 - 18/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 18/08/2021 09:00:00 - 18/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ÇAMDAĞI, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 18/08/2021 10:00:00 - 18/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 AGUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 19/08/2021 09:00:00 - 19/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, BARINAK, BARLAS, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, GÖKOVA, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PALA, PELİNSU, PİLOT, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, YELPAZE, YUNUS NADİ, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 19/08/2021 09:00:00 - 19/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.