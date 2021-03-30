Bulgaristan göçmenleri yönetimini seçti

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 4.Olağan Genel Kurulu, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Genel kurula; CHP İlçe Başkanı Berker Esen, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Türkyılmaz, CHP’li İBB meclis üyeleri Melih Yıldız ve Bora Balcıoğlu, MHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gökalp Kalaycı, MHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Seda Konakçı, Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Yeni Mahalle Muhtarı Yavuz Alçı ve vatandaşlar katıldı.
İyi dilek ve temennilerin ardından mevcut başkan Beyzat Bedel’in tek liste işe girdiği seçimden yine aynı liste kullanılan oylarıyla göreve seçildi.
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’in yeni yönetim kurulu şu şekilde:
Yönetim Kurulu Asil Liste:
Yönetim Kurulu Yedek Liste:
Ercan Bilir, Tamer Çalışkan, Caner Altıntaş, Muzaffer Tahsinkaya, Murat Keser, Tansel Mutafoğlu, Utku Türkyılmaz, Rekşan Kahraman, Alma Uzun, Turkay Uçar ve Aytaç Tuna
Denetim Kurulu Asil:
Mehmet Kamburoğlu, Özcan Öztürk ve Behrin Aslantaş
Denetim Kurulu yedek:
Nasuf Aktaş, Mutallip Durmaz ve Mehmet İmamoğlu
Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 00:25