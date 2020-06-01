Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’ün üstündeki bulutlanmalar görüntülendi. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği görüldü. AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasına göre aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar; su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:01