Cadde ve Sokaklar Asfaltlanmaya Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenileme programına alınan Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi, Yeni Mahalle 7042 sokak, Reis Sokak, eski garden arkası Gazi Caddesi, Muaziz Bey, Kaya Boğaz ve Yakup Özerel Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Silivrili hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için ilçemizin her sokağını her caddesini kademeli olarak elden geçiriyor ve yeniliyoruz. ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ hedefi ile daha güzel bir Silivri için yapacağımız tüm çalışmalar öncesi hemşehrilerimizle bir araya geliyor, onlarla yaptığımız istişarelerle talepleri karşılayacak en doğru hizmetleri gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ ÖZLEDİGİ HİZMETLERE KAVUŞTURUYORUZ”

Silivri Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yıllardır kronik hale gelmiş, ihmal edilmiş sorunları bir bir ortadan kaldırıyoruz. ‘Silivri sadece merkezden ibaret değildir.’ diyerek bütüncül bir anlayışla Silivrili hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için ilçemizin her sokağını her caddesini kademeli olarak elden geçiriyor ve yeniliyoruz. Son olarak, Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi, Yeni Mahalle 7042 Sokak, Reis Sokak, Gazi Caddesi, Muaziz Bey Sokak, Kaya Boğaz ve Yakup Özerel Sokak’ta asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Yılsonuna kadar 15 bin ton asfalt dökmüş olacağız. Programlı bir şekilde sokak yenileme çalışmalarımızı sürdürmeye, Silivri’yi özlediği hizmetlerle kavuşturmaya devam edeceğiz.” dedi.