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Çalışkan ve yönetiminden vefa örneği

Ercan Çalışan başkanlığındaki Silivri Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi idare binasındaki toplantı salonuna kuruculardan Mehmet Emin Kıyıcı’nın adı verildi.

Çalışkan ve yönetiminden vefa örneği
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Silivri Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin mali genel kurulu geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Kooperatif başkanı Ercan Çalışkan’ın sunumunun ardından bütçe tasarısı oybirliği ile kabul edildi. Genel kurulun ardından idare binasındaki salona bir süre önce vefat eden Silivri Sanayi Çarşısı’nın duaenlerinden Mehmet Emin Kıyıcı’nın adının verilmesi dolayısıyla sembolik olarak açılış yapıldı. Açılış kurdelesini Mehmet Emin Kıyıcı'nın oğlu Metin Kıyıcı kesti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 11:16
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