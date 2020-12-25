“Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” Silivri'de Çiftçiler ile Buluştu

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından tüm İstanbul’a uygulanmak üzere geliştirilerek “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” olarak çiftçilerle buluştu.