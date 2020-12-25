“Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” Silivri'de Çiftçiler ile Buluştu

Silivri İlçe Tarım Müdürlüğünün düzenlediği programa; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nuri Ertuğrul, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis üyeleri Sami Barlas, Sefer Ölçer, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Adnan Güney ve çiftçiler katıldı.
Proje kapsamında Silivri’de 7 ton 100 kg yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Programın sonunda Tarım Kredi Kooperatif Başkanı, İl Müdürü Karaca’ya plaket takdim etti. Önümüzdeki yıllarda da projenin kapsamı geliştirilerek, çiftçiler ile buluşturulmaya devam edecek.