Çevre Denetimleri Pandemi Sürecinde Aksamadı

Silivri Belediyesi çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve yönetilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimleri pandemi sürecinde aralıksız olarak sürdürdü. Toplum sağlığı ve doğanın korunması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından farklı sektörlerden birçok işyeri denetime tabi tutuldu. 13 işletmeye ses ve gürültü denetimi, 19 işletmeye katı yakıt denetimi, 44 işletmeye ömrünü tamamlamış lastik denetimi, 30 işletmeye atık motor yağı denetimi, 17 işletmeye bitkisel atık yağ denetimi olmak üzere toplam 123 iş yeri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi. İşletme sahiplerine bilgilendirme yapan ekipler, yanlış kullanım ve uygulamalara yönelik uyarıda bulundu.