Çevreciler, Silivri sorunlarına dikkat çekti

Silivri Çevre Derneği, Ali Korsan'ın başkanlığında yaptığı açıklamada ilçemiz çevre sorunlarını hatırlatarak taleplerini yeniledi. Söz konusu açıklamanın içeriği şöyle: “1- Silivri'nin Seymen Köyü'nde bulunan çöplük 30 km civarına pis kokular ve mikroplar yayarak buradaki yerel hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. İstanbul Avrupa yakasının tüm çöpleri Silivri' ye geliyor. Biz, Silivri Seymen köyünün çöplük olmasını istemiyoruz.

2- E-5 karayolunun Silivri'nin ortasından geçmesinden kaynaklanan bir trafik sorunu var. Bu sorun E-5 karayoluna yapılacak viyadük ile çözüme ulaştırılabilir.

3- Şehir merkezi toplu taşıma arttırılarak yayalaştırılmalı. Bazı caddeler yaz aylarında trafiğe kapatılıp, yürüyüş yolları yapılmalıdır. Ayrıca, uygun yerlere bisiklet yolları yapılarak, insanlar bisiklet kullanmaya teşvik edilmelidir.

4- Silivri Etnografya Müzesi yapılmalıdır.

5- Piri Mehmet Paşa Camii etrafı açılarak şehir meydanı yapılmalıdır.

6- Aziz Nektarios'un evi Yunanistan ile koordineli bir çalışma yapılarak turizme kazandırılmalıdır.

7- Silivri, artan nüfusuyla birlikte, sanatsal ve kültürel faaliyet anlamında insanların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunu gidermek için acilen "Çok Amaçlı Kültür Merkezi" yapılmalıdır.

8- Her mahallede çocukların top oynayabilecekleri alanlar yaratılmalıdır.

9- Silivri'ye Kongre ve Fuar Merkezi yapılmalıdır.

10- Fatih Mahallesi'ndeki sarnıç düzenlenerek, halkın ziyaretine açılmalıdır.

11- Yeni yapılması planlanan binalarda güneş enerjisi kullanılması teşvik edilmelidir.

12- Kaldırımların üzerine kadar taşmış olan ticari işletmelerin işgalleri ortadan kaldırılmalıdır.

13- Sahil düzenlemesi yapılarak, içerisinde yeterli miktarda duş, soyunma kabinleri ve wc bulunan bir "Halk Plajı" yapılmalıdır.

14- Piri Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm uygulanarak, trafik sorununun çözümü ve yeşil alanların arttırılması sağlanmalıdır.

15- Köylerimizde pilot bölgeler seçilerek, "İyi Tarım/Organik Tarım uygulamaları" gerçekleştirilmelidir.

16- Silivri'deki otopark sorununun çözülmesi için Belediye Hamamı yanındaki yer istimlak edilerek 5 katlı otopark yapılmalıdır.

17- Silivri'deki okullarda botanik park alanları oluşturularak ve paneller düzenleyerek, gençlerde çevre bilinci oluşturulması adına somut adımlar atılmalıdır.

18- Kanal İstanbul adlı çılgın projenin yapımından bir an önce vazgeçilmelidir.”