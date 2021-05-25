CHP'den Silivri Belediyesi’ne teşekkür

CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “İBB iştiraklerinden İstanbulhalkımızı ucuz ve sağlıklı ekmekle buluşturmaya devam ediyor. Bugün ilçemizde Yeni Mahalle, General Ali İhsan Türkkan Caddesi üzerinde yer alan VEGA AVM önüne Halk Ekmek Büfemizi yerleştirerek anahtarlarını partimizin yönetim kadrolarıyla birlikte işletmecimiz Gazi Mustafa Üner'in kızı Gülay Tezcan'a teslim ettik. Diğer ilçelerde yaşanan çirkin görüntülerin ilçemizde yaşanmaması adına ortak hareket eden Silivri Belediyesi yetkililerine de teşekkür ederiz. Ailemize hayırlı, bol kazançlar diler; sağlıklı ve ucuz ekmeğin hemşerilerimize hayırlı olmasını dileriz.” İfadelerine yer verildi.