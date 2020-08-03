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CHP Silivri’den Bayram Mesaisi

Silivri CHP İlçe Başkanlığı bayramın 3.gününde Kavaklı, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinde vatandaşla bayramlaştı.

CHP Silivri’den Bayram Mesaisi

Arefe gününden bu yana programlarına ara vermeden devam eden CHP İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Berker Esen öncülüğünde bayramın 3.gününde de vatandaşla bir aradaydı. Başkan Esen, İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları, Halk-Lis Üyeleri ve partililer ile birlikte kalabalık bir kadroyla Kavaklı ve Ortaköy Selimpaşa Mahallelerinde küçüklere bayram hediyelerini takdim eden Esen ve partililer, esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşla sohbet etti. Esen ve partililer, ayrıca Selimpaşa mahalle pazarını ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla da bayramlaşmayı ihmal etmedi.

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