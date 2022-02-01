Cızzlama Kokoreç, yeni yerinde

Silivri ve Selimpaşa’da açıldığı günden bu yana yoğun bir ilgiliyle karşılaşan Cızzlama Kokoreç Kafe, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Selimpaşa Merkez Mahallesi 201. Cadde üzerine taşınan Cızzlama Kokoreç Kafe, ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kokoreç, köfte, ızgara, sucuk ve özel spesiyelleriyle farkını hissettiren Cızzlama Kokoreç’e Yemek Sepeti, Getir Yemek, Trendyol Yemek ve 0507 440 07 14 numaralı WhatsApp uygulamasından sipariş verebilrisiniz.

Cızzlama Kokoreç Kafe:

Selimpaşa Merkez Mahallesi 201. Cad. No:3 / 18 Selimpaşa/İstanbul (Onur Market arkası / eski EMT ambulans sokağı)