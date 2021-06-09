Cumhuriyet Mahallesi Sokakları Asfalta Kavuşuyor

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 sokakta uzun süredir yaşanan yol bozukluğu sorunu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışması ile çözüme kavuşturuldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla; Dilara, Elzem, Şafak, Keltepe, Arsa ve Efe sokaklarda gerçekleştirilen asfalt serim işlemi bölge sakinlerini oldukça mutlu etti. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama işlemi devam edecek.