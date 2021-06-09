Cumhuriyet Mahallesi Sokakları Asfalta Kavuşuyor

banner4243

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 sokakta uzun süredir yaşanan yol bozukluğu sorununu, Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışması ile çözüme kavuşturuldu. Birçok sokakta çalışmalar devam edecek.

Cumhuriyet Mahallesi Sokakları Asfalta Kavuşuyor
banner3909

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 sokakta uzun süredir yaşanan yol bozukluğu sorunu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışması ile çözüme kavuşturuldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla; Dilara, Elzem, Şafak, Keltepe, Arsa ve Efe sokaklarda gerçekleştirilen asfalt serim işlemi bölge sakinlerini oldukça mutlu etti. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama işlemi devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841