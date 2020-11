DASK Nedir? DASK Hasar İhbarı ve Ödemeleri Nasıl Yapılır?

"Fay hattı ile burun buruna yaşamının vermiş olduğu korku ve tedirginlikle konutunuzu deprem sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı mutlaka güvence altına alın. Risk her yerde kendimizi ve ailemizi oluşabilecek her türlü zararlara karşı tedbirli davranmaya ve güvence altına almaya mecburuz. Bir kez daha son günlerde yaşamış olduğumuz 6,9 İzmir depremi ile sarsılıp gerçeklerle karşı karşıya geldik. Depremin öldürmediğini sağlam olmayan binaların öldürdüğünü bir kez daha şahit olduk. Yakın zamanda yitirmiş olduğumuz 107 vatandaşımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralananlara da acil şifalar diliyorum"

DASK NEDİR?

DASK; Doğal Afet Sigortaları Kurumu anlamına gelmektedir. Deprem, deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami, ve yer kaymasının doğrudan olacağı maddi zararları belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.

KURULUŞU VE TARİHİ

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli ve 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce’de meydana gelen depremlerden sonra çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren “Zorunlu Deprem Sigortası” sistemi uygulamaya konulmuş ve bu sigortayı sunmak üzere devlet tarafından “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kurulmuştur.

Ülkemiz deprem ülkesi olduğu için her an risk içerisindeyiz. Geçmişte yaşanan büyük Erzincan depremi, Marmara depremi, Van depremi ile büyük kayıplar verdik ve şimdi ise günümüzde son günlerde meydana gelen İzmir depremi ile birlikte bir kez daha yaşamlar yitirdik ve yine o riskle karşı karşıya kaldık.

Peki deprem meydana geldi ve konutunuz hasar aldı. Bu durumda ne yapmalıyız? Dask hasar ihbarını nasıl gerçekleştirmeliyiz?

DASK HASAR İHBARI

İhbarınızı;

Alo 125 DASK’ı arayabilir,

DASK sigortası yaptırdığınız sigorta şirketi, acentelerine veya herhangi bir sigorta şirketi ile iletişime geçebilirsiniz,

DASK resmi web sitesinden ihbarda bulunabilirsiniz.

DASK ihbarında bulunurken gerekli bilgiler istenecektir.

Bu bilgiler ise;

Sigortalıya ait kimlik belgesi,

DASK poliçe numarası,

Sigortalı evin açık adresi,

Sigortalıya ait cep telefonu numarasıdır.

Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız bu bilgiler ile DASK ihbarında bulunabilir gerekli işlemlerin başlatılmasına onay verebilirsiniz. Hasar sırasında poliçeniz kaybolmuş ise kimlik bilgileriniz ve açık adresiniz ile ihbarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

DASK HASAR ÖDEMESİ

Hasar alan konutunuzun 15 gün içerisinde ihbarını gerçekleştirdiğiniz takdirde ihbarınızdan sonra DASK tarafından atanan uzman kişiler, ilgili hasar için araştırma ve inceleme yapacaktır. Hasar sonucunda yapılan incelemelere göre belirlenen tutar, DASK aracılığıyla sigortalının banka hesabına 1 ay içerisinde yatırılır.

DASK hasar ödeme tutarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen m² başı birim maliyetlerince belirlenir.

Günümüz 2020 yılı için bu bedeller;

Çelik/Betonerme Yapılar: 1.134 TL

Diğer Yapılar: 782 TL olarak belirlenmiştir.

Tüm yapılar için azami teminat tutarı 240 Bin TL’dir.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 10:21