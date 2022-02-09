Değirmenköy Stadı sezona yetişiyor

Silivri’nin artan kulüp sayısına yetişmekte zorlanan ilçe merkezindeki tesislere katkı sağlayacak projelere imza atan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yoğun bir mesai harcayarak, bire bir girdiği temaslarla ilçeye kazandırdığı Değirmenköy Stadı artık Değirmenköyspor Kulüp Yönetimine teslim edilmek üzere. Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala idmanlarını çeşitli tesislerde yapmak zorunda kalan Değirmenköyspor bu haftadan itibaren tüm idmanlarını kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.



DEĞİRMENKÖYSPOR İDMANLARINA BAŞLADI

TFF İstanbul 1. Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Başkanlığını İsmail Gültekin’in yaptığı Değirmenköyspor kendi tesislerinde idmanlarını yapmaya başladı. Silivri’yi temsil etmeye hazırlanan kulüp önceki gün tesisin anahtarını da teslim aldı.



GÜLTEKİN’DEN TEŞEKKÜR

Kulüp Başkanı İsmail Gültekin yaptığı kısa açıklamasında; “Aylardır idmanlarımızı farklı tesislerde yapmaktaydık. Kimi zaman Müjdat Gürsu’da kimi zaman da Ortaköy’de artık kendi tesislerimizde idman yapma huzuruna kavuşuyoruz. Tesislerimizi tamamlayarak emeği geçen herkese köyüm ve kulübüm adına teşekkür ederim” dedi.