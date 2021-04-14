Denizlerde av sezonu bitti

Denizlerde, 15 Nisan Perşembe günü başlayacak olan balık avlama yasağı öncesi, birçok balıkçı son hazırlıklarını tamamladı. Teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma alacak olan balıkçılar, mavi sulardaki ağlarını toplayarak, bağlı bulundukları limanlara dönüyor.

Denizlerde av sezonu bitti
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Türkiye genelinde 5 ay boyunca sürecek olan denizlerde balık avlama yasağı 15 Nisan Perşembe günü başlıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren sahil boyundaki iskelelere teknelerini demirleyen balıkçılar, Teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma alacaklar.

Bu sezonun balık açısından oldukça verimli geçtiğini belirten balıkçı Ogün Keray, “Şöyle bir gerçek var. Bu tekneler 9 aydan beri trol sezonu yapıyor. Allah'a çok şükür kazasız, belasız evlerimize gitmeyi nasip etsin öncelikle. 9 aydan beri bu tekneler çalışıyor. Bereket versin, iyi kötü bir şeyler oldu. Herkes ailesine, çocuklarına bir parça ekmek götürebilecek” dedi

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