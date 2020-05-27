Depremde ağır hasar almışlardı ! 7 tanesi de yıkıldı

Silivri Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki Silivri merkezli depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Silivri Belediyesi, bu kapsamda ağır hasar gören ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı bulunan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak No:13’teki 7 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Çevresinde bitişik yapılaşmanın olduğu tehlike arz eden yapı, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonların sağlanması ve alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde tamamlandı.