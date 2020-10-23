Devlet Hastanesi Önüne Üst Geçit Yapılıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve SGK binalarının bulunduğu noktadan E-5 üzeri Devlet Hastanesine geçişi kolaylaştırmak için yapılacak olan "Asansörlü Üst Geçit" çalışmasını yerinde inceledi.
Asansörleri belediyemizce, köprü imalatı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak olan üst geçit projesine desteklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'na teşekkür ederim. Devlet Hastanesine yaya ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak olan üst geçidimiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 17:55