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Devlet Hastanesi Önüne Üst Geçit Yapılıyor

Silivri Belediyesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Silivri Devlet Hastanesi önüne asansörlü üst geçit yapımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivrili hemşerilerimizin talebi üzerine yaptığımız girişimler sonucunda, üst geçidimizin imalatına başladık. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

Devlet Hastanesi Önüne Üst Geçit Yapılıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve SGK binalarının bulunduğu noktadan E-5 üzeri Devlet Hastanesine geçişi kolaylaştırmak için yapılacak olan  "Asansörlü Üst Geçit" çalışmasını yerinde inceledi.

Yeni üst geçit ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Yaptığımız saha çalışmalarında vatandaşlarımızın Devlet Hastanesine ulaşım zorluğu yaşadıkları yönünde talepleri vardı. Bizler de bu talebi değerlendirerek gerekli girişimlerde bulunduk. Üst geçit projemiz onaylandı ve imalatına başlandı.

Asansörleri belediyemizce, köprü imalatı Karayolları 1.Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak olan üst geçit projesine desteklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'na teşekkür ederim. Devlet Hastanesine yaya ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak olan üst geçidimiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 17:55
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