Dikkatsizlik kaza getirdi 1 yaralı

Kaza, bugün saat 15:00 sıralarında Kolan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı özel araç iddialara göre yola bir anda çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda yol ortasındaki bankete çarparak takla attı. Yol ortasında ters dönen araç içerisinden çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.