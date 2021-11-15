Doğa Yürüyüşü Keyifli Anlar Yaşattı

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu tarafından Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 09.00’da Büyüksinekli’den başlayıp Sayalar’da son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yakın ilgi gösterdi.

Yamandaki Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüş güzergâhı boyunca vatandaşlar temiz havada spor yapma imkânı ve doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın eşsiz güzelliği ve temiz havasında 6 saat süren 13 kilometrelik yürüyüş katılımcıları iş stresinden uzaklaştırdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür belgesi takdim edilirken, katılımcılar kendilerine bu imkânı sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Doğa yürüyüşü günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.