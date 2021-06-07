Doğa Yürüyüşü Yoğun İlgi Gördü

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu, geride kalan hafta sonu doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 07.30’da Atatürk Meydanından hareketle başlayan ve Çatalca Kuşkaya, Bedesten Kurşungerme, Karamandere’de son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yoğun ilgi gösterdi. Molalarla yaklaşık 7 saat süren yürüyüş boyunca Yamandaki Doğa Sporları Grubu, uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri, yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, bölgenin tarihi dokusu, ormanın eşsiz güzelliği ve temiz havasında spor yapma imkânı buldu. Sabah kahvaltısı ile başlayan organizasyonda, yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri katılımcılara yemek ikramında bulundu. Etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür belgesi takdim edilirken, kendilerine bu imkânı sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.