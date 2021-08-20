Dönüşüm Danışmanlık Merkezi ve Çocuk Atölyeleri açıldı

Silivri'de açılışı gerçekleştirilen Dönüşüm Danışmanlık Merkezi ve Çocuk Atölyeleri hizmete başladı. Yeni Mahalle Mustafa Cambaz Sokak Dream Of Silivri'de hizmete başlayan Dönüşüm Danışmanlık Merkezi ve Çocuk Atölyeleri'nin açılış kurdelesini, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu ve AK Parti Silivri eski İlçe Başkanı Ender Gezici kesti.

Silivri'de ilk olan merkezi gün içerisinde CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer ve DP İlçe Başkanı Haline Avlu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Dönüşüm Danışmanlık Merkezi ve Çocuk Atölyeleri'nin sahibi Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı Döne Bitişik, açılışa katılan tüm ziyaretçilere teşekkür etti. Aile Danışmanı Döne Bitişik, merkezinde danışan kabulüne başladığını ve 2 yaştan 18 yaşa kadar atölye gruplarının açıldığını belirtti.



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