Dr. Ali Güler Atatürk’ün Bilinmeyenlerini Anlattı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla Silivri Belediyesi tarafından hafta sonu “Atatürk’ü Anlamak” konulu konferans düzenlendi. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler’in Atatürk’ün bilinmeyen yönleri, hayatı, fikirleri ve ülkülerini belgelerle anlattığı konferansa, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “ATATÜRK’ÜN HAYALİ GERÇEK OLUYOR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konferansın açılış konuşmasını yaptı. “Atatürk konusunda çok ciddi araştırmaları bulunan, bir başka açıdan Atatürk’ü yorumlamasıyla birçok kitabı olan Dr. Ali Güler hocamızı Silivrili hemşehrilerimiz adına burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.” diyen Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de çeşitli guruplar tarafından dönem dönem Atatürk tartışmaya açılmak isteniyor. Ben Türkiye’de yaşayan, onun evladı olmaktan gurur duyan bir Türk evladı olarak değil de; Atatürk’ün o dönemde rakibi olan, o günkü şartlarda hasmı olan, emperyalist devletlerin başkanlarının ağzından, askerlerinden ve entelektüel kişilerin Atatürk’le ilgili sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Çinli yazar Ma Shao-Cheng, ABD Başkanı Kennedy ve Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’un sözlerini örnek gösteren Başkan Yılmaz, dünyanın Atatürk’ten övgüyle bahsettiğini söyledi.

“ATATÜRK’ÜN HAYALİ İNŞALLAH BU SALONDAKİ GENÇLERE NASİP OLUR”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım tamdır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım.” sözlerini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bugün Türk Keneşi olarak bilinen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı olarak ismi değiştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini gerçekleştirmek, inşallah bu salondaki genç nesle, genç kardeşlerimize nasip olur.” diye konuştu.

GÜLER: “SON YILLARDA ÜFÜRME TARİHÇİLİĞİ MODASI GELİŞTİ”

Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler, “Atatürk hakkında bildiğimiz her şeyi unutalım. Bugün bambaşka bir Atatürk’ü konuşalım.” diyerek konferansına başladı. Güler, şöyle devam etti: “Neden bunu söylüyorum? Çünkü tarihsel kişilik olarak 57 yıl yaşamış, büyük hizmetler yapmış, adı Türk olan bir devlet kurmuş bir Atatürk var. Bir de bize anlatılan bir Atatürk var. Son yıllarda ‘Üfürme Tarihçiliği’ diyorum ben ona, bir moda gelişti. Sosyal medya da buna çanak tutuyor. Önüne gelen üfürüyor. Adam tarihçi değil, edebiyatçı, tarih konuşuyor, Atatürk’ü anlatıyor. Deprem mühendisi, fizikçi, Atatürk anlatıyor, tarih konuşuyor. Ben 4 yıl lisans, 6 sene yüksek lisans, doktora yapmışım. Akademik hayatımın son 25-30 yılını da Atatürk’ün yaşam öyküsünü çalışarak geçirmiş bir akademisyenim. 30’a yakın kitabım var. Neyi iddia ettilerse Atatürk ile ilgili, onun doğrularını yazmaya çalıştım. Ben şimdi depremle, tıpla ilgili bir şey söylesem olur mu? Maalesef böyle insanlar türedi bu ülkede. Ve bunlar bizim toplumumuzdaki ortak değer olan Cumhuriyetimizin kurucusu ve soyadını, mareşal rütbesini, gazilik unvanını milletin iradesiyle alan bir adamdan bahsediyoruz. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yalan yanlış iddialarla maalesef bu milletle arasında bir duvar örmeye çalıştılar. Bir de ‘Nato Atatürkçülüğü’ diyorum ben buna. Eğitim sistemimizde anlatılan bir Atatürk var. Emperyalizmle olan mücadelesi bir kenara konulmuş, adı Türk olan, ‘Hayatta yegâne fahrim Türk yaratılmamdır.’ diyen ve Türk Milliyetçiliği ideolojisini devletleştirmiş bir adam. Bunlar yok sayılmış, Müslüman Türk Milletinin İslam’ı ana kaynaklarından öğrenmesi için Kur’an meali, hadis külliyatının çevrilmesi için ömrünü vakfetmiş; ama dinsiz, imansız diye anlatılmış bir adamdan bahsediyoruz.” diyerek Gazi Mustafa Kemal’in hayatı, fikirleri ve ülküleriyle ilgili bilinmeyen birçok özelliğini belgelerle anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Güler’in “Atatürk’ü Anlamak” isimli konferansı katılımcılardan tarafından büyük alkış aldı. Konferans, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Dr. Ali Güler’e teşekkür plaketi takdimi ve günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.