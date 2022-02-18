Dr. Cemal Kozanoğlu Vefatının 21. Yılında Anıldı

Silivri’de sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetlerde bulunan ve “Her Yönüyle Silivri” isimli kitabın yazarı olan Dr. Cemal Kozanoğlu, vefatının 21. yılında Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen anma programına, oğlu Efe’nin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina sürecinde olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz telekonferans yöntemiyle katıldı. Programa Cemal Kozanoğlu’nun oğulları, Kemal Kozanoğlu, Volkan Kozanoğlu, kızı Hatice Değirmenci, damadı ve geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Selami Değirmenci, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma programında konuşmalara geçilmeden önce katılımcılara Dr. Cemal Kozanoğlu’nun hayat hikâyesini içeren tanıtım filmi izletildi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ VEFANIN YAŞADIĞI VE YAŞATILDIĞI BİR KENT”

Telekonferans bağlantısı ile katıldığı programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Silivri vefanın yaşandığı ve yaşatıldığı bir kent. Bu tür toplantıların daha önce yapıldığını, yapılacağını ve Silivri’ye hizmet eden şahsiyetlerin hep hatırlanması gerektiğinin her fırsatta altını çizmek istiyorum. Dr. Cemal Kozanoğlu Silivri’de yaşamış ve uzun yıllar Silivri’mize hizmet etmiş önemli kişiliklerden biridir. Başarıyla icra ettiği hekimliğin yanı sıra Silivri’de özellikle tarih ve kültür mirasının ortaya çıkarılması ile ilgili çok ciddi çalışmalara imza atmıştır. Bunları yaparken bağımsız belediye başkanlığında en çok oyu alan kişi olmuş, sağlık alanında yaptığı hizmetlerden sonra eğitimle dertlenmiş ve öğretmenlik yapmıştır. Ayrıca yaşadığı dönemin şartları nedeniyle Silivri’nin köylerinde eğitim göremeyen, tahsil hayatını sürdüremeyen köy çocukları için Silivri merkezde bir yurt yapılmasına ön ayak olmuştur. Dr. Cemal Kozanoğlu, 30 yıl boyunca Silivri’nin tarihini merak etmiş, onunla dertlenmiş ve Silivri’nin tarihinin yazılması için çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Geçmiş dönem Belediye Başkanımız Selami Değirmenci beyefendinin katkılarıyla 1994 yılında “Her Yönüyle Silivri” adında Silivri tarihinin bahsedildiği ilk yazılı eseri ortaya çıkarmıştır. Bu eserdeki çalışmalar ve emek çok önemlidir. Göreve geldikten sonra Hulusi Üstün beyefendi ile ortaya çıkardığımız “Geçmişten Günümüze Silivri” isimli eseri hazırlarken de Kozanoğlu’nun bu eseri bize ışık tutmuştur. Bu kitabın tükenmekte olduğundan hareketle Dr. Cemal Kozanoğlu’nun oğlu Kemal Bey ile yaptığımız görüşme neticesinde kitabın aynısını basıp Silivri’de dağıtılması, üniversite ve devlet kütüphanelerine yollanması adına çalışmalara başladık. Bugün de bu kitabın basımını tamamlayarak çoğaltmış ve Silivri’de yaşayan insanlarımızın takdirine sunmuş durumdayız.” dedi.

“SİLİVRİ TARİHİNİ KORUMAK ADINA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Silivri’de bulunan tarihi eserlerin korunması ve ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’nin tarihini ve kültürünü korumak, kollamak, olmayanları da ortaya çıkarmak adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldikten sonra Silivri’mizin tarihi simgesi Kalepark’ımızı restore ettik. Bununla da yetinmedik Silivri’de 10 yıl kapalı halde tutulan ecdat yadigârı tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Köprü Köprünün restorasyonlarını bitirdik. Lozan Mübadele Evi Müzesinin yapımına başladık. 1.300 yıllık su sarnıcının restorasyonuyla ilgili çalışmalara 1 yıl önce başladık. Anıtlar Kurulu onayının ardından su sarnıcı ve Fetih Camiinin bulunduğu alanı tarihin ve kültürün canlandığı bir sanat merkezi olarak Silivri’ye kazandıracağız. Yine 19 Mayıs Parkı’nda bulunan eski Silivri Belediyesi hizmet binamızın restorasyonunu İstanbul Valiliği ile birlikte yapacağız. Silivri’de bulunan 24 tarihi çeşmeyi de restore edeceğiz. Biz tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri’de hayat var demeye devam edeceğiz. Ben, bugün 21. ölüm yıl dönümü olan Dr. Cemal Kozanoğlu’na Silivri’de yaşayan vatandaşlarım adına bir kez daha şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyor; rahmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KEMAL KOZANOĞLU: “KOZANOĞLU AİLESİ ADINA BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Anma programında konuşan Dr. Cemal Kozanoğlu’nun oğlu Kemal Kozanoğlu, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a bu etkinliği düzenlediği için, Her Yönüyle Silivri kitabını yeniden bastırdığı için ve kısa bir süre önce yapılan yeni bir sağlık ocağına ‘Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ adını verdiği için ailemiz adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir ve Silivri’ye hizmet etmiş kişiler bu şekilde anılmaya devam eder.” dedi.

DEĞİRMENCİ: “KOZANOĞLU TÜM KÖY ÇOÇUKLARININ VELİSİYDİ”

Geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı ve Dr. Cemal Kozanoğlu’nun damadı olan Selami Değirmenci ise yaptığı konuşmada, “Kayınpederim Dr. Cemal Kozanoğlu’na bu kadirşinas davranışından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Dr. Cemal Kozanoğlu’nu ben ilk kez ortaokula başladığımda tanıdım. Silivri’de ben ve benden önceki kuşaklar olan köy çocuklarının tahsil yapabilmesi için pek imkân yoktu. Köylere ulaşım da kısıtlıydı. Dr. Cemal Kozanoğlu ve arkadaşlarının önderliği ile yapılmış olan öğrenci yurdunda kalıyorduk. Kozanoğlu adeta tüm köy çocuklarının velisiydi. Çocukların beslenmesinden eğitimlerine kadar her türlü sorunuyla ilgileniyor, boş kalan derslerine katılıyordu. Silivri Lisesi’nin yapılmasında çok büyük emekleri vardır. Silivri’nin tarihi geçmişi ile ilgili çok ciddi araştırmalar yapmıştır. Olağanüstü derecede Silivri aşığı bir insandı. Ben, Dr. Cemal Kozanoğlu’nun kitabının yeniden basılması ve sağlık ocağına isminin verilmesi noktasında gösterdikleri ilgiden dolayı bir kez daha Başkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Anma programı; katılımcıların Dr. Cemal Kozanoğlu hakkındaki duygu ve düşüncelerinin alınması, Silivri Belediyesi tarafından yeniden basılarak çoğaltılan “Her Yönüyle Silivri” kitabının hediye edilmesi ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.