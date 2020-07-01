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Eğitim Bir-Sen'de görev değişikliği

Eğitim Bir-Sen Silivri Temsilcisi değişti. Emrah Erdoğan görevi Türkay Polat'a devretti.

Eğitim Bir-Sen'de görev değişikliği

Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emrah Erdoğan'ın; Büyükçekmece Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü'ne tayini çıkması sonucunda Silivri ilçesi ile ilişkisi kesildi. Aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Silivri Temsilcisi de olan Erdoğan, temsilcilik görevini Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu Müdürü Türkay Polat'a devretti.

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