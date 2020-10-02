Ekim Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/10/2020 Pazartesi tarihine rastlayan Ekim Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi.

2 - 2021 yılı âcize ücreti maaşının arttırılmasının görüşülmesi.

3 - Belediyede 2020 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4 - İstmar Tem Gayrimenkul Yatırım ve Tic. A.Ş. tarafından 2013 model Hitachi marka ekskavatör aracı belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Bedesten Çarşısındaki 11 ve 12 nolu dükkânların İSKİ Selimpaşa Tahsilat Veznesi olarak kullanılmak üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 40 ada, 98 parsel yanı otopark alanında kalan 15 m²’lik kısmının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne irtifak hakkı tesisinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Akören Mahallesi, 2496 parsel sayılı taşınmazın sağlık tesisi ve lojman yapılmak üzere Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Beyciler Mahallesi, 1557 parsel sayılı taşınmazın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 48 ada 150 parselde bulunan binanın zemin katının 50. yıl Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Kavaklı Mahallesi, 2136 parsel üzerinde 98.36 m²’lik, 4 odalı alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

11 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

12 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Çayırdere Mahallesi, 184 ada 2 parsel, 183 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel ve 140 ada 1 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazların 3 (üç) yıldan fazla süre kiralanmasının görüşülmesi.

13 - Mülkiyeti belediyeye ait olan Silivri, Kurfallı Mahallesi, 580 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla süre ile kiralanmasının görüşülmesi.

14 - İlçemizdeki isimsiz park ve spor sahalarının isimlendirilmesinin görüşülmesi.

15 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesinin görüşülmesi.

16 - Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi, 772, 773 ve 785 sayılı parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

17 - 2021 Mali yılı performans programı ve bütçesinin görüşülmesi.