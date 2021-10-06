Ekim Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 08 Ekim 2021 Cuma günü 09.00'da gerçekleştirilecek.

Ekim Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü
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Silivri Belediye Meclisi'nin 08.10.2021 Cuma tarihine rastlayan Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 09.00’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - 2022 yılı acize ücreti maaşının arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi-Şair Akif Sokak-Gazi Recep Aslantürk Sokak üzerine kurulmakta olan Değirmenköy Semt Pazarının, Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi Yörük Caddesi 26 Ada 1 Parsel üzerindeki alana taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediyemiz Kültür, Sanat, Spor, Eğitim Alanlarında Teşvik ve Başarı Ödül Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 9 parseldeki taşınmaza "Velalı Hala Huzurevi" isminin verilmesi şartıyla Niyazi İSTİF tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ayni sermaye artırımı yapılacağından Yeni Mahalle, 1499 ada, 6 parseldeki Belediyemiz hissesinin şirkete devri ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - 2022 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

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