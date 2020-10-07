Ekim Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi’nin 09.10.2020 tarihine rastlayan Ekim ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Cuma günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - 2021 yılı acize ücreti maaşının arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İstmar Tem Gayrimenkul Yatırım ve Tic. A.Ş. tarafından 2013 model Hitachi marka ekskavatör aracı belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Bedesten Çarşısındaki 11 ve 12 nolu dükkânların İSKİ Selimpaşa Tahsilat Veznesi olarak kullanılmak üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 40 ada, 98 parsel yanı otopark alanında kalan 15 m²’lik alana sahip 40 ada, 108 parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne irtifak hakkı tesisi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Akören Mahallesi, 2496 parsel sayılı taşınmazın Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Beyciler Mahallesi, 1557 parsel sayılı taşınmazın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 48 ada 150 parselde bulunan binanın zemin katının 50. yıl Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Kavaklı Mahallesi, 2136 parsel üzerinde 98.36 m²’lik, 4 odalı alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın, 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Çayırdere Mahallesi, 184 ada 2 parsel, 183 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel ve 140 ada 1 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazların 3 (üç) yıldan fazla süreyle kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Kurfallı Mahallesi, 580 parsel nolu taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla süreyle kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13 - İlçemiz sınırları içinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14 - Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi, 772, 773 ve 785 sayılı parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15 - 2021 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16 - Silivri ilçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parsel sayılı taşınmazın 12 nolu bağımsız bölümünde kayıtlı belediyemize ait 100/343 hissesinin eşit paylar ile Yılmaz KARAL ve Şemsi KARAL’a satışının yapılması amacıyla düzeltme kararı alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17 - İstanbul Valiliğine restorasyon yapım işi ve proje yapım işi kapsamında belediyemizce ödenek talebi başvurusu yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.