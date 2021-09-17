“Ekonomi Buluşmaları” Silivri’de yapıldı

Silivri Sanayici ve İş adamları derneği yönetici ve üyeleriyle Önder Yılmaz salonunda gerçekleştirilen toplantıda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, iş adamları için bir Ekonomi alanında, devlet destekleri hakkında, hazine harcamaları ve ekonomi hakkında bir sunum yaparak SİAD üyesi iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul İl başkan vekili Adem Yıldırım, İstanbul İl Ekonomi İşleri Birim başkanı Gıyaseddin Gergin, İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Yurdanur Bika, İstanbul İl Gençlik Kolları Ekonomi İşleri Birim Başkanı Erdem Kertişçi, İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu , Silivri İlçe Ekonomi İşleri Birim Başkanı Kubilay Han, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Kankaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tayyip Tellioğlu, SİAD Yönetim kurulu yönetimi ve üyeleri katıldı.