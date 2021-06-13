Elektrik kesintileri yapılacak

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, CANBERK, CELAL BAYAR, CÖMERTTÜRK, DOĞU, GÜL., HALAT, HÜSNİYE, ILICA, KAZASKER, KURTULUŞ, KİLİT, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TOPHANE, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, İNCESU, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 HAZİRAN 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 15/06/2021 01:00:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, YEMENİCİLER, ŞERİF sk bölgelerinde 15/06/2021 04:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/06/2021 01:00:00 - 16/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ABDULGANİ MESCİT, AKÇEŞME, ALİ ÇINAKLI, CUMHURİYET, EMİN, FATİH CAMİİ, KIZKAPAN sk / FATİH mah BÖCEKHANE, DİBEK, EMİN, ERBAŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, GÖKÇEDENİZ, HAMAM, HİKMET ÇOLAK, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, KÜLHAN, MEKTEP, NURDAN, PİRİPAŞA, RAMAZAN SEZGİNER, SARNIÇ, SOĞUKKUYU, ZÜKÜR MEKTEP sk bölgelerinde 16/06/2021 04:00:00 - 16/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah CANİK, TERAKKİ, ÇAY, ÖNCÜ sk bölgelerinde 16/06/2021 09:00:00 - 16/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 16/06/2021 09:00:00 - 16/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.