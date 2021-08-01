Elektrik kesintileri yapılacak

2 AGUSTOS 2021 PAZARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, SAKARYA, TERAKKİ, VEFAKAR sk bölgelerinde 02/08/2021 09:00:00 - 02/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ALTAYLI, DEPO, FERAHTEPE, HASAT, KEKİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/08/2021 10:00:00 - 02/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 AGUSTOS 2021 SALI

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/08/2021 01:00:00 - 03/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, FERMAN, SAKARYA, TERAKKİ sk bölgelerinde 03/08/2021 09:00:00 - 03/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 03/08/2021 10:00:00 - 03/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLTAŞ, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 03/08/2021 10:00:00 - 03/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 AGUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, FERMAN, SAKARYA, TERAKKİ sk bölgelerinde 04/08/2021 09:00:00 - 04/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, LAİKLİK, OKUTMAN, PAMUKLAR, VATANPERVER, YARYOL, ÇEMBERLİTAŞ sk bölgelerinde 04/08/2021 10:00:00 - 04/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.