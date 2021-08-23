Elektrik kesintileri yapılacak

24 AĞUSTOS 2021 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 24/08/2021 09:00:00 - 24/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:10:00 - 25/08/2021 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞANS ÇIKMAZI, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 26/08/2021 09:00:00 - 26/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 26/08/2021 09:00:00 - 26/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 26/08/2021 09:00:00 - 26/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk bölgelerinde 26/08/2021 09:00:00 - 26/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 26/08/2021 10:00:00 - 26/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.