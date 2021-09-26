Elektrik kesintileri yapılacak

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, ANADOLU, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, EBRU, EGEMEN, EMRE, GAMZE, GÜLER, KINALI, YEŞİM, ŞEKERCİ sk bölgelerinde 27/09/2021 09:00:00 - 27/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, TAŞKENT, TERAKKİ, VADİ, VEFAKAR, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 27/09/2021 09:00:00 - 27/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 27/09/2021 09:00:00 - 27/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 27/09/2021 10:00:00 - 27/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 27/09/2021 11:30:00 - 27/09/2021 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk bölgelerinde 27/09/2021 13:00:00 - 27/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



28 EYLÜL 2021 SALI



SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah CAHİT ARF sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, ERBAA, FERİT GÜNDOĞAN, HASAN ÜSTÜN, KAMER, MAHMUT İKİNCİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SERAP, ULAŞ, İNCİ, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, TAŞKENT, TERAKKİ, VADİ, VEFAKAR, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 28/09/2021 10:00:00 - 28/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİLBER ÇIKMAZI, GÜMÜŞLÜK, HİDAYET ÇIKMAZI, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 28/09/2021 13:00:00 - 28/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, HANIMELİ, ORTANCA, SARDUNYA sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 29/09/2021 09:00:00 - 29/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 29/09/2021 09:00:00 - 29/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk bölgelerinde 29/09/2021 10:00:00 - 29/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.