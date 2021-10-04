Elektrik kesintileri yapılacak

05 EKİM 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA, DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, SARDUNYA, SAİDE HANIM, TAŞKENT, TERAKKİ, VADİ, VEFAKAR, ŞEHİT ENVER YORULMAZ sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah sk / YENİ mah ekol sk bölgelerinde 05/10/2021 09:00:00 - 05/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, CELİL, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, KAVAKLI, ÇANKAYA, İLKBAHAR sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

06 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMARSİNAN mah MEHMET ÖZHÜSREV CADDESİ bölgelerinde 06/10/2021 09:00:00 - 06/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah AY, AYDIN, BAHARİYE, BÖCEKHANE, ETHEM ÖPÇİN, EŞREF ÇAVUŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, FETHİ ELMAS, FEYZULLAH IŞIKLAR, HÜSEYİN ÖPÇİN, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, MISRA, MUSTAFA BİNGÖL, ORTAÇEŞME, RAMAZAN SEZGİNER, SOĞUKKUYU, SUR, TAVANLI ÇEŞME, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, TAŞMEKTEP, YARBAŞI, YOĞURTÇU, ZÜKÜR MEKTEP, ÇAMLIÇEŞME, İBRAHİM ARGIÇ, İBRAHİM KANDEMİR, İCLALİYE, ŞABAN DEMİRAY sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HÜSEYİN TUFAN, YARBAŞI sk bölgelerinde 06/10/2021 09:00:00 - 06/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah AY, AYDIN, BAHARİYE, BÖCEKHANE, ETHEM ÖPÇİN, EŞREF ÇAVUŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, FETHİ ELMAS, FEYZULLAH IŞIKLAR, HÜSEYİN ÖPÇİN, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, MISRA, MUSTAFA BİNGÖL, ORTAÇEŞME, RAMAZAN SEZGİNER, SOĞUKKUYU, SUR, TAVANLI ÇEŞME, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, TAŞMEKTEP, YARBAŞI, YOĞURTÇU, ZÜKÜR MEKTEP, ÇAMLIÇEŞME, İBRAHİM ARGIÇ, İBRAHİM KANDEMİR, İCLALİYE, ŞABAN DEMİRAY sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HÜSEYİN TUFAN, YARBAŞI sk bölgelerinde 06/10/2021 12:00:00 - 06/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ABDULGANİ MESCİT, AKÇEŞME, ALİ ÇINAKLI, CUMHURİYET, EMİN, FATİH CAMİİ, KIZKAPAN sk / FATİH mah BÖCEKHANE, DİBEK, EMİN, ERBAŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, GÖKÇEDENİZ, HAMAM, HİKMET ÇOLAK, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, KÜLHAN, MEKTEP, NURDAN, PİRİPAŞA, RAMAZAN SEZGİNER, SARNIÇ, SOĞUKKUYU, ZÜKÜR MEKTEP sk bölgelerinde 06/10/2021 14:00:00 - 06/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

07 EKİM 2021 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, GÜL, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah TAŞKENT, VADİ sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BEYŞEHİR, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, EMEKTAR, EREĞLİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MELİKGAZİ, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTAĞ, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, TAŞEVLER ÇIKMAZI, VEZİRKÖPRÜ, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZEYLAN, ZEYNEP, ÇAVDARLI, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, FİKRET GÜNDOĞAN, HACI MAHMUT ÇEŞME, HÜSEYİN METİNOĞLU, KAZIM KOYUNCU ÇIKMAZI, KÜÇÜKHASFIRIN, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, KIRLANGIÇ, ÇAYLAK sk / FATİH mah HALİM ULUŞAHİN, YÜKEN sk bölgelerinde 07/10/2021 09:00:00 - 07/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ERBAA, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, UYGUÇ, ÇAYIRDERE sk bölgelerinde 07/10/2021 10:00:00 - 07/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, KARAMUSTAFA, KIZIL, KUYU, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 07/10/2021 13:00:00 - 07/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.