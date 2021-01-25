Elektrik Kesintileri Yapılacak !

26 OCAK 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 26/01/2021 00:30:00 - 26/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AYDAN, FEYYAZ ALTINORAK, GARDENYA EVLERİ, HAYRİYE, KAMER, ULAŞ, YAŞAM sk bölgelerinde 26/01/2021 02:30:00 - 26/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 27/01/2021 00:30:00 - 27/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 27/01/2021 02:30:00 - 27/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 OCAK 2021-PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ALİ KALFA, DERİN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, DUYGU, TUNÇ, ZİKRİ MEMİŞ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 28/01/2021 00:30:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 28/01/2021 02:30:00 - 28/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.