Elektrik kesintileri yapılacak!

26 NİSAN 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 26/04/2021 01:00:00 - 26/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 26/04/2021 04:00:00 - 26/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, PARLAK, SARUHAN, YARDIMCI, ÇINARLI sk bölgelerinde 26/04/2021 10:00:00 - 26/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 NİSAN 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 27/04/2021 01:00:00 - 27/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 27/04/2021 04:00:00 - 27/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BAHÇE, DEMET, GÜNPINAR, HASAN ONATER sk bölgelerinde 27/04/2021 05:00:00 - 27/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKER, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ALİM, ARPA, ASIRLIK, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DÜZTEPE, DİDİM, DİKMEN, DİKÇE, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, ERİK, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GANİMET, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜMÜŞYAKA, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HOŞ, HURİ, HİKAYE, HİZAL, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARTOPU, KARÇİÇEĞİ, KAYISI, KEMALPAŞA, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, LOKMACI, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PETEK, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SEDA, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SEVDA, SOFİ, SULH, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UYSAL, UĞUR MUMCU, VİLLAKENT, VİŞNE, YAZMALI, YELPAZE, YILDIZTEPE, YOLDAŞ, YULAF, YUNUS NADİ, YURTTAŞ, ZİLAN, ZİYARET, ÇABUK, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, ÇEMEN, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEFTALİ, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, BEYAZLALE, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DENİZLİ, DRAMA, DUTDİBİ, DÖNÜM, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ELMAYURDU, EMİNLER, GÖKÇEKENT, GÖZTEPE, HAYDAR ALİYEV, KARACAÖREN, KARAKİTAP, KARTALBEY, KASTAMONU, KATRANLI, KAVAKÖZÜ, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, SAATÇİ, SALUR, SAZLIYAKA, SERHAT, TAFLAN, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, YERBAĞI, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÇUKURBOSTAN, ÖZKUL, ÖZTÜRK, ÖZYURT, İKİZÇINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERGE ÇIKMAZI, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, KARDELEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKER, DİKÇE, ERİK, KAYISI, KEMALPAŞA, SULH, VİŞNE, YILDIZTEPE, ÖZTÜRK, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 27/04/2021 10:00:00 - 27/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, TİFTİK, İLTER sk bölgelerinde 28/04/2021 01:00:00 - 28/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 28/04/2021 04:00:00 - 28/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLEÇ, KAVAKLI, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, YAZLIK, YEMCİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/04/2021 10:00:00 - 28/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, DEĞİRMEN BAYIRI, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 28/04/2021 10:00:00 - 28/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 23:50