Elektrik kesintileri yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Bakım çalışmaları kapsamında Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak. Kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

Elektrik kesintileri yapılacak
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21 MAYIS 2021 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk bölgelerinde 21/05/2021 09:00:00 - 21/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER, YAVUZLAR sk bölgelerinde 21/05/2021 12:00:00 - 21/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP sk bölgelerinde 22/05/2021 10:00:00 - 22/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah DERMAN sk bölgelerinde 22/05/2021 12:00:00 - 22/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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