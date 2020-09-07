Elektrik kesintilerine dikkat

08 EYLÜL 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah FERAH, HIZIR, MENZİL, OSMANBEY, SARIKAMIŞ, YAPRAK, YILDIRIM sk bölgelerinde 08/09/2020 09:30:00 - 08/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/09/2020 09:30:00 - 08/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 08/09/2020 09:30:00 - 08/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, SEVCAN ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇAYLI, ÜSTÜNDAĞ sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 08/09/2020 09:30:00 - 08/09/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah , CAHİT ARF, TEYFİK FİKRET, PİRİ REİS, GENÇOSMAN, YEGANE, DUTDERE, FATİH, İNKILAP, PİR SULTAN ABDAL, YAHYA KEMAL, LÜTFÜ VARDAR, ERHAN, ERFELEK, ERGAZİ, UZUNLAR, ULEMA, BİLİM, TURP, YAHYA PAŞA sk bölgelerinde 08/09/2020 09:30:00 - 08/09/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, COŞKUN ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, GEMİCİ, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN ÇIKMAZI, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, İKBALİYE, ŞİNASİ sk bölgelerinde 08/09/2020 10:00:00 - 08/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, BİLİM, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, OKTAR, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEVFİK FİKRET, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ÇİLOĞLU, ÖZGÜVEN, İNKILAP sk bölgelerinde 08/09/2020 13:30:00 - 08/09/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

09 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007. sk bölgelerinde 09/09/2020 09:00:00 - 09/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BEYZA ÇIKMAZI, MÜMİN ÇENGEL, ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 09/09/2020 09:30:00 - 09/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, DEVİR, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 09/09/2020 09:30:00 - 09/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BEHİÇ, DERMAN, HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 09/09/2020 09:30:00 - 09/09/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 09/09/2020 09:30:00 - 09/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BEHİÇ, DERMAN, HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 09/09/2020 13:30:00 - 09/09/2020 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 23:24