Elektrik kesintilerine dikkat !

16 KASIM 2020 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, CAHİT ARF, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, TOPÇAM sk bölgelerinde 16/11/2020 09:30:00 - 16/11/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, KADI, KARA TREN, LAMBA TARLA, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MURAT, SERBEST sk bölgelerinde 16/11/2020 09:30:00 - 16/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 KASIM 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 17/11/2020 09:00:00 - 17/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ALİPAŞA FENER YOLU sk / KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA, SİLİVRİ sk / SELİMPAŞA mah 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1036., 1038., 1039., 1041., 1042., 2081., 2087., 3000., 3002., 3003., 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3015., 3016., 3017., 3018., 3023., 3024., 3027., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307., 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., bölgelerinde 17/11/2020 09:00:00 - 17/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖKTEN, ŞEHZADE sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 17/11/2020 09:30:00 - 17/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 18/11/2020 09:30:00 - 18/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah MERBAHA,HAKİMBEY, GÖLET sk bölgelerinde 18/11/2020 09:30:00 - 18/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.